EA Sports FC 25 pubblicato il video di approfondimento dedicato alla modalità Carriera

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Electronic Arts haun nuovodisu EAFC 25,in questo caso esclusivamente, una delle più giocate dai giocatori della celeberrima serie calcistica. Dopo aver visto appena poche ore fa le novità introdotte da Highlighter, il publisher canadese ha affermato che Live Start Points sarà in grado di proporre nuove storie narrative basate sugli eventi del mondo reale, ovviamente durante la stagione di calcio 2024/2025 nellaManager eGiocatore. Questa novità riguarderà nello specifico la Premier League, LALIGA EA, EFL Championship, Ligue 1 McDonald’s, Serie A Enilive ed infine anche per la Bundesliga per il calcio maschile.