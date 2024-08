EA Sports FC 25 – Presentata la modalità Highlighter

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un nuovo video Deep Dive per EAFC 25 mostra la nuovareplay chiamata. Questo nuovo breve video, ci mostra tutte le nuove funzionalità dedicate alla funzione replay che, oltre a permetterci la condivisione dei nostri momenti migliori, ci permette un grado di personalizzazione mai visto prima. Potremo utilizzare differenti angolazione e camere per evidenziare al meglio le nostre azioni più spettacolari. Ladi EAFC 25 promette di far diventare tutti i nostri momenti migliori ancor più memorabili, anche grazie alla possibilità di fotografare degli istanti specifici. L'articolo EAFC 25 –laproviene da NerdPool.