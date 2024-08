Dumfries nessun allarme | strada tracciata! Dettagli con l’Inter – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024)rinnoverà con. Il laterale olandese, stimato da Simone Inzaghi, resterà ancora in nerazzurro per diversi anni. NO ALLARMI – Contrariamente alle recenti indiscrezioni che suggerivano un possibile addio, Denzelsembra destinato a restare al. Il terzino olandese non solo è intenzionato a rimanere, ma è anche pronto a rinnovare il suo contratto con il club nerazzurro. Questa notizia smentisce quanto affermato dall’Inghilterra, che ipotizzava un rifiuto del giocatore al rinnovo e un possibile trasferimento al Manchester United. Ladel rinnovo con il club nerazzurro fino al 2028 a 4 milioni di euro annui resta, a oggi, la più probabile. Peraltro, le due parti (club e agente) si sono incontrate lunedì per avvicinarsi alla fumata bianca.