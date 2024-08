Domani il litorale si tinge di blu Musica e show

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tutto pronto per la ‘Notte Blu’ di scenaa partire dalle 18 alle 24 a Marina. Tanti gli eventi che animeranno questa festa organizzata dal Comune con la collaborazione dei commercianti: da piazza Menconi fino a via Rinchiosa ci saranno, performance, attrazioni itineranti, mercatini, attività per bambini e negozi aperti per una serata all’insegna del divertimento. "La ‘Notte Blu’ è un evento molto atteso non solo da Marina, ma da tutta la città – commenta l’assessore al Turismo Lara Benfatto -. Come da tradizione mi aspetto tante persone pronte ad animare strade e piazze e a divertirsi con il ricco programma. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato e ci hanno aiutato a organizzare". In piazza Menconi dalle 21,15 il Chiara Galeotti Quartet proporrà un suggestivo omaggio a Mina.