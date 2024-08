Così Erdogan scommette su diplomazia e difesa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Non solo la recente emergenza a Gaza, che è comunque un acceleratore oggettivo, ma più in generale l’esigenza politica di dare sostanza all’obiettivo della profondità strategica di Ankara (tanto nel Mediterraneo quanto nel Medio Oriente) è alla base dell’ambizioso programma di riarmo della Turchia. Oltre all’accordo già siglato con gli Usa per gli F-16 e le continue interlocuzioni con i vertici degli Eurofighter Typhoon, si registra il via libera alla realizzazione di un nuovo sistema diaerea integrato anti drone. Un passo in avanti deciso. Steel dome Si chiama Steel dome ed è il nome del nuovo sistema diaerea integrato anti drone.