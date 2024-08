Come truccarsi d’estate e far durare i prodotti tutto il giorno spiegato dai make up artist

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di vacanze per tutti, anche per il beauty case.si tende a dimenticarsi del trucco e a lasciare la pelle al naturale, puntando sul colorito della prima abbronzatura. Anche perché, tra caldo e sudore, il trucco tende a colare e il rischio di macchie e aloni è dietro l’angolo. Va bene essere wild in spiaggia, ma ci sono tante occasioni in cui sentiamo il bisogno di qualche attenzione di più, che sia un evento formale, un impegno di lavoro, o semplicemente una serata speciale in vacanza. Unup impeccabile anche in estate è possibile, a patto di scegliere igiusti, di puntare sulla leggerezza e di curare l’idratazione della pelle.