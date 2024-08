Civitavecchia più di 51 kg di cocaina nel bagagliaio dell’auto | arrestati tre uomini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 agosto 2024),7 agosto 2024 – I Carabinieri della Compagnia di, d’intesa con la locale Procura della Repubblica, nei giorni scorsi, hanno arrestato tre, due di 43 e 57 anni, residenti a Terni e già noti alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti e un 31 enne residente a Roma, incensurato, gravemente indiziati del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I tre, controllati dai Carabinieri all’uscita dall’area portuale di, a bordo di due auto, sono stati trovati in possesso di 3 borsoni, contenenti 44 involucri termosaldati poi risultati contenere 51,222 kg di. Nello specifico la droga era nelcondotta dal 43 enne preceduta da auto con a bordo gli altri due.