Chi è Germano Lanzoni il Milanese Imbruttito erede di Guido Nicheli

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il nome dipotrebbe non dire nulla a molte persone ma basta fare riferimento alper avere la situazione chiara. Gegio, così lo chiamano gli amici da sempre, ha mosso i suoi primi passi all’interno di un villaggio turistico, nella precisione Il Casa Rossa di Crotone. Qui, però, non ha iniziato ad affinare il suo talento comico. Come lui stesso ha ricordato in una intervista al Corriere della Sera, infatti, era il così detto animatore di contatto. Ossia la persona preposta a coinvolgere costantemente i vacanzieri in giochi ed attività diverse. Il tutto sotto la supervisione di un capo comico davvero particolare, Michele Foresta. Che, nel corso degli anni, sarebbe diventato il mago Forest. A questa esperienza si aggiungono anche le partecipazioni in alcuni spettacoli teatrali dal tono satirico.