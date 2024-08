Cessione Salernitana operazione portata avanti da un manager sannita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl primo e unico obiettivo di Danilo Iervolino resta quello di vendere la. Il presidente, dimissionario da tempo, ha più volte espresso l’intenzione di cedere la società. Negli ultimi mesi ci sono state svariate interlocuzioni con potenziali acquirenti ma, a quanto pare, nessun offerente ha soddisfatto le richieste del patron granata. Di sicuro laera e resta in vendita. Nelle ultime ore è rimbalzata l’indiscrezione che lo stesso Danilo Iervolino, abbia dato mandato al gruppo UCapital per gestire ladella. La società di investimento, che agisce su scala globale con un ponte tra l’Europa e gli USA, è guidata da Gianmaria Feleppa,purosangue. Gianmaria, originario di Paduli, sta già seguendo altre due operazioni con investitori esteri per ladi due squadre di calcio di Serie A.