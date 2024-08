Cercare talenti d’estate | 4 trucchi per fare selezione di nuove figure professionali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Firenze, 7 agosto 2024 - Nei mesi estivi, quando inizia il turnover delle vacanze e molte aziende scelgono di chiudere per la pausa, sembra che tutto rallenti o si fermi: le città si svuotano e per milioni di dipendenti iniziano le tanto desiderate ferie. Tuttavia, negli ultimi tempi, sono sempre di più le realtà che decidono di scommettere sulla stagione più calda dell’anno per dare inizio all’iter didida inserire nel proprio organico. Stando alle più recenti rilevazioni mensili del Sistema Informativo Excelsior, realizzate da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra giugno e agosto 2024 si prevedono oltre 1.381.000 nuovi ingressi in aziende di diversi settori.