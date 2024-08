C’è anche il portiere Mattia Bianchi Si valutano altri quattro giocatori Domani primo test con l’Osimana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ieri mattina visite sportive per tutti i dorici, al centro medico Terme di Santa Lucia a Tolentino, poi nel pomeriggio allenamento alle Terre di Maluk. Mette le fondamenta l’Ancona di Massimo Gadda, al lavoro nel secondo giorno di ritiro verso i primistagionali, numerosi proprio con lo scopo di studiare meglio la squadra e i singoli, e di permettere a tutta la rosa di conoscersi rapidamente,in campo, in questo mese che manca al debutto in campionato. E’ una preparazione con tempi accorciati, proprio perché l’Ancona è in ritardo rispetto alle sue avversarie. Ai biancorossi servirebbero più settimane, ma la condizione crescerà dopo l’inizio del campionato.