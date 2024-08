Alice D’Amato l’oro dell’educazione La madre | Sono stata severa non sopporto i bambini maleducati e capricciosi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2024). La: «Non». La Stampa intervista ladimedaglia d’oro nella ginnastica alla trave. Un pezzo della medaglia d’oro diè anche di questa mamma speciale, Elena Campanella, centro di gravità della famiglia. Titolare di un negozio da hair stylist a Genova, in via Piave, è abituata a rifare il look delle clienti – per le donne la giornata dedicata al coiffeur è una seduta psicologica. Con la stessa abilità ha saputo gestire da lontano la carriera delle figlie (che sitrasferite all’Accademia di Brescia all’età di 11 anni). E la sofferenza per la morte del padre Massimo. «è arrivata da poco. L’ho abbracciata, ho pianto, non c’era nulla di più da aggiungere.orgogliosa di ciò che ha fatto. Ceneremo insieme, noi tre, ma nulla di che, a casa tranquille.