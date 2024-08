Traffico Roma del 06-08-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione brevi rallentamenti sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare Dalla nonnina e l’ardeatina con lei sulla via Pontina dal raccordo anulare Spinaceto per intenso in direzione Latina e da via selciatella e Aprilia per la presenza di un mezzo fermo in panne in direzionefine sul tratto Urbano della A24Teramo perintenso tra via Fiorentini la tangenziale est lavori in corso proprio sulla tangenziale dalle uscite Salaria Tor di Quinto si viaggia su carreggiata ridotta per l’installazione di una barriera sparticode e rallentamenti in caso diintenso a Monteverde momentaneamente chiusa via Antonio Cerasi per lavori da via Marcantonio Odescalchi e via Tarquinio Vipera un incidente rallenta ilsu viale Marconi all’altezza di via Leopoldo Nobili in via Prenestina per un incidente avvenuto in ...