S-GAME ritratta le dichiarazioni sulla Xbox come piattaforma che non vuole nessuno

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 6 agosto 2024) Soltanto ieri vi abbiamo parlato che WuKong e The Phantom Zero non usciranno su, con una motivazione piuttosto aspra nei confronti delladi Microsoft, che oggi arriva già una revisione di quanto detto da parte dello stesso S-, team di sviluppo di entrambi i giochi. Wukong –rbrain.netS-chiarisce il precedente commento controTramite un comunicato ufficiale, S-ha voluto chiarire la situazione, sottolineando il fatto che il commento di uno degli sviluppatori, rimasto anonimo, non riflettono il pensiero dell’intero team di sviluppo. Per aiutarvi a comprendere meglio vogliamo fare un passo indietro, nel caso in cui non abbiate letto l’articolo di ieri.