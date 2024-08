Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) A 79è ilct della. Dopo l’addio di Edward Iordanescu, che ha trascinato i suoi fino agli ottavi di Euro 2024 salvo poi dimettersi, è stato scelto dalla federazione l’espertissimo tecnico che ha già ricoperto questo incarico dal 1981 al 1986: “Hoilpere lasciare la mano a qualcuno più giovane, ma non posso dire di no alla squadra nazionale, sarebbe stato da codardo da parte mia. So come ricostruire squadre, promuovere e formare giovani giocatori”. L’obiettivo espresso dalla federcalcio rumena è la qualificazione ai prossimi Mondiali, pass che manca addirittura dal 1998., a 79è ilct: “Hoilper” SportFace.