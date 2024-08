Rifiuti il modello Forlì | Bidoni per ogni utenza e bollette Tari su misura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) di Gianpaolo Annese Dottoressa Serra, quando parlate di diversificazione del servizio in base ai territori e ai quartieri cosa si intende concretamente? "Per esempio la dimensione dei contenitori e le frequenze di passaggio. Dove non c’è disponibilità di spazio si danno contenitori più piccoli rispetto allo standard (120 litri) o condominiali per le frazioni differenziate e si aumenta la frequenza dei ritiri. In centro storico aper esempio la plastica viene raccolta tre volte a settimana, nel centro di Bertinoro due volte, fuori dai centri una volta". Diceva anche delle dimensioni dei contenitori. "Teniamo conto di tutte le casistiche. Dove ci sono poche unità o abitazioni prevediamo i contenitori standard, mentre nei condomini più complessi disponiamo i contenitori più grandi di 120 litri".