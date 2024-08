Parigi 2024 la Spagna elimina il Marocco e si vendica di Hakimi | l’ex Inter nel mirino degli iberici sui social

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Ha del curioso quanto è successo ieri sera dopo la vittoria dellasulnella semifinali del torneo di calcio alle Olimpiadi di. A vincere sono stati gli2-1, con Juanlu e Fermin Lopez che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio di Rahimi. I giocatori spagnoli, al termine della partita, si sono scatenati contro Achraf: sì, perché il terzino del Psg, ed ex, si era reso protagonista di un’esultanza irriverente, imitando un pinguino, ai Mondiali di Qatar 2022, quando ha segnato il rigore decisivo perre proprio laagli ottavi. Al dare il via alla “vendetta” Roja è stato Diego Lopez, che ha scritto “Siamo in finale, ora vogliamo l’oro” accompagnato dall’emoticon di un pinguino. Samu Omorodión ha invece tweetato una serie di pinguini e di facce sorridenti.