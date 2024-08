Pagelle Italia-Serbia 3-0 volley | Egonu la più continua Antropova incide dalla panchina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024)3-0Paola, 8: non sempre efficace, ma è l’unica giocatrice della serata ad attaccare con una buona continuità. Mette a segno 19 punti, con un ace e un muro. Servirà un rendimento ancora migliore in semifinale: può e deve crescere ulteriormente. Alessia Orro, 6,5: meno bene dei match precedenti, forse condizionata da una partita spartiacque per la storia della pallavolo tricolore. Soprattutto all’inizio manca l’intesa con le compagne, costrette sovente a rifugiarsi in pallonetti che la difesa serba intercetta con facilità. Poi gradualmente riesce a scuotersi ed il gioco comincia finalmente a diventare più fluido. Anna Danesi, 6,5: realizza tre muri in momenti delicati della partita. Sempre con il muro riesce a sporcare tanti attacchi della. Chiude con 6 punti e mettendo a referto anche un ace. Myriam Sylla, 6: vive una serata molto difficile.