Olimpiadi price driver del mercato azionario o no?

(Di martedì 6 agosto 2024) E’ da sempre oggetto di discussione l’impatto economico dellee c’è anche chi si chiede se i Giochi abbiano un impatto positivo sui mercati azionari dei Paesi che li ospitano. Atlanta 1996 campioni delXTB ha effettuato un’analisi sull’andamento deldei Paesi ospitanti nei dodici mesi successivi alla fine dei Giochi. Se si considerano le ultime dieci, da Los Angeles 1984 a Tokyo 2020, a prima vista non si nota una tendenza chiara. Ma nella maggior parte dei casi, il risultato finale è positivo, a volte anche di molto. La performance migliore è quella dei Giochi Olimpici di Atlanta del 1996: infatti, nell’anno successivo alla loro fine, in Georgia, l’indicestatunitense S&P500 è salito di ben il 31% Anche Seul 1988 ha portato a un forte sviluppo dei prezzi in Corea del Sud.