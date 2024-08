Nadia Battocletti perde il bronzo | il ricorso del Kenya

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 6 agosto 2024)ha perso la medaglia dialle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di unpresentato dalla squadra del. L’atleta italiana, inizialmente premiata, ha visto svanire il sogno olimpico dopo la revisione della gara. L’atleta italianaha vissuto una giornata di alti e bassi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver inizialmente conquistato la medaglia dinella finale dei 5000 metri, l’emozione si è trasformata in delusione a causa di unpresentato dalla squadra del, che ha portato alla perdita delper l’atleta trentina., foto Ansa – VelvetMagL’iniziale gioia per ilolimpico si è trasformata in amarezza quando la squadra delha presentato unsostenendo che l’atleta italiana avrebbe commesso un’infrazione durante la gara.