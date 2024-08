Morto folgorato Nicola la tragedia sul lavoro davanti a papà e fratello 33 anni lascia tre figli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) Ancora incidenti mortali sul. Agosto 2024 segnato subito da tragedie. La prima riguarda un 33enne,mentre lavorava in un’azienda agricola. Si chiamavaGrassi e ha perso la vita a Palagiano, in provincia di Taranto: stando a quanto ricostruito finora, pare che stesse maneggiando una pompa a immersione quando è. Nell’incidente sulè rimasto ferito anche ilmaggiore di. L’uomo ha riportato varie ustioni ed è stato ricoverato prima all’ospedale di Castellaneta e poi nel reparto Grandi ustionati del Perrino di Brindisi. Il padre dei due è invece rimasto illeso perché, secondo i carabinieri che indagano sul caso, in quel preciso momento si era allontanato. Leggi anche: “Addio eroe”.