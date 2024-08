Morte di Sharon Verzeni | arriva una svolta ma il mistero si infittisce sempre di più

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 6 agosto 2024) Continua la caccia al killer di, la 33enne uccisa in circostanze misteriose a Terno d’Isola in provincia di Bergamo, anche se ultimamente è stata fatta una scoperta che potrebbe dare latanto attesa: il ritrovamento di un coltello che presumibilmente è anche l’arma del delitto. Il ritrovamento del coltello che potrebbe aver uccisoDopo serrate ricerche gli inquirenti hanno ritrovato un coltello vicino al luogo del delitto e gli esami sull’arma sono stati affidati ai laboratori del Ris di Parma per ottenere risultati delle comparazioni con il profilo genetico della vittima. Si valuterà se sulla lama che ha ucciso la 33enne colpendola alla schiena e al torace è stato trovato del Dna e se l’assassino ha usato i guanti in lattice.