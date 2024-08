Mistero nel Salento Auto in fiamme e 13 colpi di pistola contro un’abitazione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 6 agosto 2024) Dopo gli attentati delle settimane e dei mesi scorsi, ancoranela causa di una vicenda su cui bisognerà fare chiarezza. Intorno alle quattro della scorsa notte, infatti, a Cavallino, si sono verificati due episodi alquanto inquietanti, in rapida successione. Una vettura ha preso fuoco mentreviene crivellata di proiettili, ben tredici. Secondo le prime indiscrezioni è possibile che dietro questi eventi ci siano diverse persone interessate e coinvolte, ma anche che gliri siano gli stessi in entrambi i casi e che si siano spostati rapidamente in scooter. Le forze dell’ordine, inclusi i carabinieri di Lecce, stanno indagando su questi avvenimenti, probabilmente collegati. Come detto, è stata prima presa di mira una Seat Leon nera, incendiata nel centro storico, esattamente in via Margherita di Savoia.