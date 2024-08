Mercato Lazio aumenta la concorrenza per gli esterni | James Rodriguez in Turchia?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma 6 agosto 2024 - Allamanca un colpo in apparenza per completare questa prima parte die regalare a Marco Baroni una rosa completa prima dell'avvio della Serie A. Il tecnico lo scorso anno al Verona chiede un ulteriore esterno d'attacco per andare ad ultimare le proprie rotazioni offensive, ma al momento non ci si vuole svenare in casa biancoceleste per accontentare l'allenatore. Il budget stanziato è di circa 10 milioni per accontentare l'allenatore con un profilo giovane così da potergli concedere un cambio per Zaccagni e in generale un jolly per il reparto avanzato. Laperò non manca e nelle ultime ore sembra essersi ulteriormente rinforzata nei confronti della. Uno degli obiettivi individuati sugliera quello che portava a Rayan Cherki, esterno offensivo di proprietà del Lione classe 2003.