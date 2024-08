Mai così in alto | Bellucci numero 124 della classifica Atp

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) La fruttifera doppia trasferta di Atlanta (quarti di finale nell’Atp250) e Washington (secondo turno nell’ATP500) partendo sempre dalle qualificazioni, ha fruttato a Mattiail best ranking al114Atp. Il 23enne di Busto Arsizio non è riuscito a entrare nelle qualificazioni de Masters1000 di Montreal e questa settimana riposerà, per tornare alla carica nel challenger di Cary al via lunedì 12 agosto. Nel challenger di Cordenons (74 mila euro di montepremi, terra battuta), parte con il piede giusto Federico Arnaboldi. Il brianzolo, in serie aperta da sette incontri grazie al recente successo di Vedrona, ha eliminato da ottava testa di serie il croato Matej Dodig con il punteggio di 6/4, 6/3, confermando la buona condizione che gli ha consentito di fare il suo ingresso nella top-250 del mondo.