Maddalena Corvaglia la reazione dopo la polemica che l’ha investita

(Di martedì 6 agosto 2024) Lo scorso ottobre vi ho fatto notare comeparlasse in maniera particolare di “spose” e “normalità”. L’ex velina in quell’occasione ha pubblicato diverse foto in un atelier di abiti da cerimonia (senza nessun tag Adv, quindi deduco non fosse una pubblicità retribuita ) ed ha aggiunto una didascalia: “Immersa nel mondo magico delle SPOSE. Dove la luce di una DONNA che si prepara al giorno più bello della sua vita, mi ricorda che esiste ancora un mondo NORMALE. I valori. L’amore tra un uomo ed una donna, l’inizio di una nuova famiglia. La speranza in un futuro per l’umanità“. Insomma, una sorta di Sailor Moon in salsa Pilloniana.quelle parole ho chiesto all’influencer cosa intendesse per mondo normale e se gli stessi valori ci fossero anche per una SPOSA che decide di sposare un’altra DONNA.