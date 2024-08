LIVE Italia-Serbia 3-0 Olimpiadi Parigi volley femminile in DIRETTA | balcaniche distrutte prima semifinale della storia!

Leggi tutta la notizia su oasport

22.32 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buona notte. Un saluto sportivo. 22.30 Non è stata una bella partita, con tanti errori da una parte e dall'altra. Questamolto rinnovata non è sembrata pronta per il contesto olimpico, peraltro con una Boskovic mai così fallosa. L', Egonu a parte, in attacco ha fatto tanta fatica. Sarà cruciale ritrovare la miglior Sylla in vista. Perché la Turchia di Vargas e Santarelli sarà uno scoglio tremendamente più duro. E non inganni il 3-0 nella fase a gironi, le partite da dentro o fuori sono un altro sport. 22.29 Le semifinali dellesaranno-Turchia (giovedì 8 agosto alle 20.00) e USA-Brasile (giovedì 8 agosto alle 16.00). 22.28 Top-scorer per l'è stata Paola Egonu con 19 punti, con 1 ace e 1 muro.