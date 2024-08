La pacciamatrice e l’uso nell’agricoltura biologica | un approccio sostenibile e innovativo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 6 agosto 2024) La pacciamatura, una pratica agricola antica che ha trovato nuova linfa, rappresenta un’arma potente per gli agricoltori che desiderano coltivare in modo. Questo metodo non solo contribuisce alla salute del suolo, ma offre anche vantaggi significativi nella gestione delle colture. In questo contesto,della, una macchina specificamente progettata per l’applicazione del pacciame, sta rivoluzionando il modo in cui gli agricoltori gestiscono le loro terre, rendendo la pacciamatura più efficiente e accessibile. Esploriamo l’importanza di questa pratica, i benefici che ne derivano e il ruolo chiave delle innovazioni tecnologiche, con un focus particolare su un’azienda italiana che ha segnato un punto di svolta in questo settore: la Ortiflor Group.