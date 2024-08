La Borsa di Tokyo tenta il rimbalzo dopo il lunedì nero

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 6 agosto 2024) Ildelle borse mondiali, il 5 agosto, è iniziato con il crollo delladisui timori di una imminente recessione recessione americana. Il giorno, in apertura delle contrattazioni, daè arrivato il, con un +8 per cento dell’indice Nikkei. Nella giornata di ieri, i mercati finanziari globali hanno vissuto uno dei momenti di maggior tensione degli ultimi anni. Ladiè crollata del 12%, influenzata negativamente dal secondo rialzo dei tassi della Banca del Giappone in diciassette anni, che ha fatto impennare lo yen rispetto al dollaro. Anche i listini di Stati Uniti, Regno Unito ed Europa ieri sono scesi, con Piazza Affari che ha chiuso a -2,27 per cento, mentre Wall Street ha registrato un -2,6 per cento. I primi segnali di preoccupazione c’erano stati già prima del weekend.