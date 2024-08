Google è un monopolista La sentenza Usa può cambiare le ricerche online

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 6 agosto 2024) “è unnelle”. A dirlo è Amit Mehta, giudice federale statunitense, che ha messo una parola pesante sul più importante processo per il mondo digitale perché segna la vittoria dell'Antitrust a stelle e strisce. Ladella causa avviata nel 2020 era chiamata a definire il ruolo dima non a indicare soluzioni per un eventuale cambiamento, su cui si incentrerà la seconda parte del dibattimento. Secondo Mehta, Big G ha messo in atto tattiche non legali mirate a creare e proteggere nel tempo la sua posizione dominante. In primo luogo siglando accordi economici con partner strategici, come Apple. Nel corso del processo sono state diffuse cifre rilevanti, come gli oltre 26 miliardi di dollari annui versati danelle casse di altre compagnie per assicurarsi che tutte avessero il motore di ricerca più noto al mondo come opzione predefinita.