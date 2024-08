Crescita demografica e peso sul bilancio | in tempo di guerra Netanyahu non può più permettersi i privilegi degli ultraortodossi E scoppiano le proteste

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) “In prigione e non nell’esercito“, hanno gridato davanti alla base mentre alcuni di loro si scontravano con gli agenti di polizia. E’ accaduto davanti all’ufficio di leva della base di Tel Hashomer, in Israele, dove ieri mattina circa 300 ebrei haredi hanno manifestato per protestare contro la loro convocazione per il servizio militare. Sono stati circa 600 quelli chiamati ieri e altri circa 500 sono attesi oggi, dopo che nelle ultime settimane sono stati inviati loro ordini di reclutamento nell’esercito, dal quale sono per convenzione esentati fin dal 1948. Una scena che si è ripetuta più volte negli ultimi mesi e che mette in luce una frattura che nello Stato ebraico si fa sempre più profonda ed evidente, quella tra la parte laica della società e la comunità ultra-ortodossa. La composizionedella popolazione di Israele è cambiata molto velocemente.