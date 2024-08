Come nacque Io ti spiezzo in due di Ivan Drago in Rocky IV?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 6 agosto 2024) Nel 1985 il mondo si poteva leggere facilmente. Da una parte c’era l’America, la patria della libertà, dall’altra l’Unione Sovietica. Un filmIV, scritto, diretto e interpretato da sua maestà Sylvester Stallone, si inseriva perfettamente nell’atmosfera della guerra fredda. Così, nella pellicola Balboa si trova a sfidare la Transiberiana, pugile simbolo (dopatissimo) dell’U, per vendicare la morte dell’amico Apollo Creed. E in folle match in terra sovietica, con una folla festante che poi deciderà di sostenere l’avversario dell’idolo di casa,pronuncia una frase destinata a diventare leggendaria: Io tiin due.