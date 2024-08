Cimici dei letti quello che non sai L’entomologo | Cosa le attira nell’uomo e perché sono tornate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 agosto 2024 –dei: mapungono l’uomo? Da cheattratte? “Prima di tutto dal nostro calore corporeo più che dall'odore, non è come con le zanzare che più ci agitiamo, più dilatiamo i capillari e più diventiamo un beraglio. Nicola Bressi, zoologo e naturalista triestino – ha appena scoperto la zecca marginata sul Carso – ci svelache non sapete sul parassita che rischia di rovinare le nostre vacanze. "Posrimanere per un anno senza cibo” Prepariamoci:ledei- una delle migliaia diesistenti in natura – “possopravvivere per più di un anno senza cibo – avvisa il naturalista -. Non è come per i pidocchi, che dopo 24 ore muoiono”.