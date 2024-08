Chiaiano | sorpresi con la droga La Polizia di Stato trae in arresto un 24enne e un 26enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 6 agosto 2024): Gli agenti notano due soggetti a bordo di uno scooter che, con fare guardingo, stavano per consegnare un qualcosa ad un uomo Nella serata scora, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Santa Maria a Cubito, hanno notato due soggetti a bordo di uno scooter che, con fare guardingo, stavano per consegnare un qualcosa ad un uomo; quest’ultimo, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente mentre i prevenuti, alla vista degli operatori, hanno cercato di disfarsi di una shopper nel tentativo di eludere il controllo.