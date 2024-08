Calciomercato Fiorentina | blitz per portiere centrocampista e attaccante! Il nuovo 11 di Palladino

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) Ladi Raffaeleè quasi al completo. Si avvicina l’inizio della stagione 2024/2025 e il club viola si avvicina all’esordio con ambizioni importanti tra Serie A e Conference League. L’addio di Vincenzo Italiano non è passato di certo inosservato ma il club viola ha deciso di affidarsi ad un allenatore preparato come l’ex Monza. La dirigenza ha già chiuso l’arrivo di calciatori importanti e in grado di imporsi ad alti livelli nel campionato di Serie A: in difesa è arrivato Marin Pongracic, calciatore croato ex Lecce in grado di sostituire al meglio Milenkovic. Sulla trequarti lasi è assicurata le prestazioni di un pupillo del tecnico: Andrea Colpani è stata una rivelazione dell’ultima stagione e dovrà confermarsi anche in maglia viola. In attacco la scommessa si chiama Moise Kean.