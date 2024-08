Almeno 40 atleti alle Olimpiadi hanno preso il Covid

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 6 agosto 2024) AGI - Sono40 glipartecipantidi Parigi che sono risultati positivi al: lo ha reso noto l'Organizzazione mondiale della Sanità. "Non è sorprendente vedere gliinfettati perché il virus circola a piena velocità anche in altri Paesi", ha osservato Maria Van Kerkhove, responsabile dell'agenzia Onu per il contrasto di epidemie e pandemie, in un punto stampa a Ginevra. Gli organizzatori dei Giochi, ha assicurato Van Kerkhove, "avevano esaminato tutte le procedure da seguire" per questo tipo di raduni eadottato "buone misure". Poi ha sottolineato che il virus "è ancora molto presente" nel mondo e "circola in tutti i Paesi", con un'intensificazione nelle ultime settimane. "Globalmente il tasso di test risultati positivi e' del 10% ma i numeri variano da regione a regione", ha aggiunto.