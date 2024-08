Zarzana ideatore di Buk festival correrà la maratona per tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il sogno di partecipare alle Olimpiadi può arrivare a qualsiasi età. È quanto succederà a Francesco, 58 anni, scrittore, drammaturgo e regista, nonché fondatore edel Modena Buke del Buk Film, che sabato prossimolache chiuderà i Giochi Olimpici di Parigi. Ma come è possibile? "Quando furono assegnati i Giochi a Parigi dopo il ritiro purtroppo di Roma – racconta- fui inserito in una sorta di grande Comitato d’Onore, presumo perchè da tempo lavoro in Francia con progetti culturali che hanno sempre un grande seguito di pubblico, soprattutto a Parigi. Poi un anno fa mi arriva l’invito a partecipare allanon competitiva, insieme ai grandi campioni Mondiali. Subito mi sembrava impossibile, adesso è realtà dopo aver passato le visite mediche.