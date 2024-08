Villa Carrara | al via il progetto Green Life per la riqualificazione

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 5 agosto 2024) IlUtile alla Collettività (PUC) diinizia oggi, frutto del lavoro dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, diretto da Paola De Roberto, in collaborazione con i Cavalieri di Malta. Il”, gestito dall’Associazione Quartiere Ogliara, impiegherà da 20 a 40 beneficiari di assegno di inclusione o supporto formazione lavoro, dal lunedì al venerdì. Questi volontari si occuperanno di vigilanza, manutenzione e pulizia delle aree verdi, oltre a organizzare attività di animazione per bambini e anziani. L’obiettivo è prevenire il degrado e promuovere servizi per famiglie, anziani e giovani, garantendo così una maggiore fruibilità di uno dei luoghi storici della città, molto caro ai residenti del quartiere Pastena.