Turchia Erdogan dichiara guerra a Instagram | Fascismo digitale contro i palestinesi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 5 agosto 2024) Anche oggi, per il quarto giorno consecutivo, lasi è svegliata ancora priva di un accesso amentre il presidente Recep Tayyipha accusato la piattaforma di proprietà di Meta (chella anche Facebook e Whatsapp) di “” perché incapace di “tollerare le foto dei morti” senza censurarle. La decisione di impedire l’accesso ain tutta laera stata annunciata il 2 agosto sul sito-web dell’Autorità turca per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Btk), che non aveva però fornito spiegazioni in merito. La mossa – ufficialmente non ancora giustificata – aveva scatenato l’immediata reazione dei principali partiti dell’opposizione, il socialdemocratico Chp e il nazionalista Iyi Party, che insieme al foro di Ankara hanno intrapreso un’azione legale per revocare il bando.