Regno Unito proteste anti-migranti anche a Belfast dopo le fake news dell’ultradestra | presi d’assalto locali e market gestiti da stranieri

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il premier britannico Keir Starmer ha convocato una riunione del comitato per le emergenze Cobrail dilagare dei disordini organizzati da gruppiin numerose città del, considerati come i peggiori nell’ultimo decennio, che hanno portato a oltre 150 arresti. Gli scontri si sono innescati la settimana scorsa dalla strage di bambine imputata al raptus di un 17enne a Southport, vicino a Liverpool, e dalla successiva “tempesta” disui social media. Negli ultimi disordini più di 10 agenti sono rimasti feriti. Nel corso diviolente durate fino a tarda serata sono statidi mira in particolare due hotel che ospitano richiedenti asilo, uno nella cittadina inglese di Rotherham, nello South Yorkshire, e l’altro in quella di Tamworth, nello Staffordshire.