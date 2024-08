Questa foto falsa non mostra la nuotatrice algerina Samira Buzbab che non esiste 

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il 3 agosto 2024 è stata pubblicata su X ladi unain costume che rivela una vistosa protuberanza all’altezza degli organi genitali. Laè stata commentata in questo modo: «Laesclusa dalle Olimpiadi di Parigi e il motivo è sconosciuto». Il commento ironico si riferisce al fatto che lanon abbia potuto partecipare alle Olimpiadi in quanto persona transgender, e veicola un messaggio transfobico. Lo stesso contenuto è stato diffuso anche su Threads e su Facebook. La notizia è. Innanzitutto, confrontando lasu X con quella originale, scattata dalgrafo Hunter Martin il 16 novembre 2019, non si intravede nessuna vistosa protuberanza sotto il costume. Lacondivisa su X è stata dunque alterata digitalmente per veicolare disinformazione transfobica.