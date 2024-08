Quando si gioca Italia-Serbia di volley femminile | orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Archiviata ieri la fase a gironi, comincerà domani il tabellone a eliminazione diretta del torneo divalevole per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’, imbattuta nel round robin dopo aver sconfitto nell’ordine Repubblica Dominicana (3-1), Paesi Bassi (3-0) e Turchia (3-0), si appresta ad affrontare ai quarti di finale la. Le Azzurre, seconde nella classifica combinata tra i tre raggruppamenti (dietro al Brasile per il quoziente set), incrociano la settima della graduatoria overall, ovvero la migliore terza dei tre gironi. Purtroppo l’accoppiamento è uno dei peggiori possibili, contro le Campionesse del Mondo in carica che hanno perso nella Pool A contro Cina (3-1) e USA (3-2), battendo solamente la Francia per 3-0.