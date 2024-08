Precipita in un dirupo per scattare un selfie | 49enne muore davanti alla compagna

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un uomo italiano di 49 anni è morto dopo essere caduto da unmentre scattava uninsiemesua fidanzata, vicino ad alcune cascate nel villaggio di Baturiti, nel distretto di Tabanan, al centro dell’isola Bali. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 4 agosto, alle 11.20, ora locale (in Italia erano circa le 5 del mattino, ndr). La vittima si chiamava Giancarlo Zicari,nato a Matera ma residente a Roma, dove lavorava per l’azienda aeronautica Alenia. Con lui al momento della tragedia di trovava la, anche lei coinvolta nella caduta. La donna è rimasta incosciente per circa un’ora: quando ha ripreso conoscenza, si è accorta che il compagno era deceduto e ha dato l’rme.