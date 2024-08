Noah Lyles il nuovo re della velocità ha tanta fame di medaglie d' oro olimpiche e non solo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 5 agosto 2024)è il volto 27enne dell'atletica leggera che non ha deluso le aspettative e si è aggiudicato una medaglia d'oro sui 100 metri, dopo una gara mozzafiato al fotofinish con un tempo di 9,79 secondi, 5 millesimi davanti al giamaicano Kishane Thompson. Ma le Olimpiadi sono tutt'altro che finite per lui e le sue ambizioni vanno ben oltre questa e le prossime. Lo abbiamo incontrato alle 21:41 di una sera di marzo alle porte di Orlando, quattro mesi primacerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, mentre si trovava sulla pista dove ha trascorso gli ultimi otto anni diventando uno degli esseri umani più velocistoria. In quel momento indossava un' apposita imbracatura sotto l'accappatoio. L'abituale campo di allenamento dia Clermont, in Florida, è stato trasformato da adidas nel set di uno spot pubblicitario.