Napoli | controlli a Bagnoli e Posillipo denunce e sequestri

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024)ad ampio raggio nei quartieri di: trovate armi droga. Sequestrati 65 chili di alimenti in una attività di ristorazione La sera del 3 agosto e nella notte del 4 i carabinieri della compagnia dihanno effettuato un servizio al largo raggio nella movida partenopea. Setacciate, con il prezioso contributo dei loro colleghi del reggimento Campania e quelli della Guardia di Finanza, i quartieri. Alle operazioni ha partecipato anche il personale del Dipartimento prevenzione Asl1.143 persone identificate, di cui 35 minori e 65 veicoli controllati. Ispezionato un ristorante di via. I militari hanno sospeso l’attività di ristorazione e sono stati sequestrati 65 chili di alimenti non tracciati o in cattivo stato di conservazione.