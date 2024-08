Mo | media ‘Israele potrebbe colpire preventivamente l’Iran’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tel Aviv, 5 ago. (Adnkronos) – Israele prenderebbe in considerazione l’idea di lanciare un attacco preventivo per scoraggiare l’Iran se scoprisse prove inconfutabili che Teheran si sta preparando ad attaccare. Lo hanno riferito iisraeliani dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha convocato i responsabili della sicurezza per una riunione ieri sera.L’incontro, a cui hanno partecipato il ministro della Difesa Yoav Gallant, il Capo di Stato maggiore dell’Idf tenente generale Herzi Halevi, il capo del Mossad David Barnea e il capo dello Shin Bet Ronen Bar, si è tenuto nel contesto dei preparativi per gli attacchi previsti contro Israele da parte dell’Iran e del suo alleato libanese Hezbollah.