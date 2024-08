Meloni si rivela ogni giorno più reazionaria e meno competente

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 5 agosto 2024) C’è stato un momento, un lungo momento, in cui alcuni esponenti della sinistra, dell’intellettualità progressista, diverse immancabili grandi firme democratiche, specie giornaliste, hanno dato un certo credito a Giorgia. Salutando il ritorno alla politica, anzi, alla Politica, dopo le presunte mestizie della stagione dei tecnici e del renzismo arrembante e “traditore”. Giorgia era “la fuoriclasse”, brava, capace, preparata, una cresciuta in un partito vero (in realtà un gruppo chiuso nelle ubbìe del fantasy bellicoso degli Hobbit e nel rancore minoritario). Ebbene, questa retorica modaiola sta sfiorendo al solleone di questo strano 2024 e soprattutto sotto le lezioni della realtà. Così che adesso molti estimatori di ieri sulle loro terrazze romane hanno preso a detestarla, Giorgia. Recuperando l’antifascismo dei bei tempi di quando si era tutti giovani e belli e di sinistra.