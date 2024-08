Lutto nella musica italiana morto sulla strada mentre andava dai genitori | un brutto incidente

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un’altra tragedia sulle strade italiane. Stavolta la vittima è un giovane di 28 anni che stava andando a trovare ial mare per trascorrere con loro un po’ di relax e divertimento. Purtroppo, però, Fabio non ci è mai arrivato. L’uomo ha avuto un terribileandandosi a schiantare con la sua moto contro un camion frigo. Il sinistro si è verificatomattinata di ieri, domenica 4 agosto,via Appia nel comune di Terracina. Fabio D’Amato stava raggiungendo il papà e la mamma a Gaeta quando la sua moto ha invaso la corsia opposta. Il conducente del camion non ha potuto far nulla per evitare il violento impatto.