LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Bacosi e Rossetti volano in Finale! Medaglia certa per gli azzurri!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:33 L’ITALIA DIVINCE LE QUALIFICAZIONI E VOLA NELLAPER L’ORO.SICURA PER I NOSTRIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 12.32 DIANA C’EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 12:31C’E’! ORA SI ATTENDE SOLO. FORZA DIANA! PRENDIAMOCELA 12:30 Intanto chiudono con due errori gli USA 2. Ora manchiamo solo noi 12:29 6/6 per. Mancano solo quattro piattelli. E’ il momento decisivo, è il momento che conta. FORZA RAGAZZI 12:28 40/40 per. Mancano solo cinque piattelli per parte. Forza ragazzi. Emozioni fortissime al poligono! 12:27 Termina con 143/150 la qualificazione di Bartolomei/Cassandro 12:25 Si avvia alla conclusione la terza serie degli USA 1.