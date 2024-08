LIVE – Gare lunedì 5 agosto atletica Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Latestuale con aggiornamenti in tempo reale delledileggera in programmaalledi. Mattinata dedicata a qualificazioni e ripescaggi, tanti gli azzurri impegnati tra pista e pedana. In serata spazio ai 200 m (esordio per Tortu in batteria) e alle finali, tra queste quella del lancio del disco femminile con Daisy Osakue e i 5000 m con la campionessa europea Nadia Battocletti. L’appuntamento è per le ore 10.00 con la sessione diurna, mentre la sessione serale è in programma dalle ore 19.00. Sportface.it vi accompagnerà con unatestuale aggiornata in tempo reale, per non farvi perdere nemmeno un’emozione. COME SEGUIRLE IN TV REGOLAMENTOCALENDARIO E ORARIIL MEDAGLIERE DIIL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO 10.